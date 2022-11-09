***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/11/2022Açıklamalar09/11/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079024BIST