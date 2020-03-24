***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
24.03.2020 16:45
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime kısmen ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Fabrikamızın üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
25.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
06.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 24.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz sebebiyle 25.03.2020 tarihinde Dokuma ve Örme bölümü, 26.03.2020 tarihinde ise Boyahane bölümü 06.04.2020 tarihine kadar üretimine ara verecektir.
Üretime ara verdiğimiz bu dönem terminlerde bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Zira Corona Virüs salgınının küresel etkilerine dayalı olarak bazı yurtdışı ve yurtiçi müşterilerimiz sipariş termin tarihlerini ertelemeye başlamıştır.
Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.
Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
Lüks Kadife Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831756
BIST