***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime kısmen ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFabrikamızın üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi25.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih06.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 24.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştırTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz sebebiyle 25.03.2020 tarihinde Dokuma ve Örme bölümü, 26.03.2020 tarihinde ise Boyahane bölümü 06.04.2020 tarihine kadar üretimine ara verecektir.Üretime ara verdiğimiz bu dönem terminlerde bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Zira Corona Virüs salgınının küresel etkilerine dayalı olarak bazı yurtdışı ve yurtiçi müşterilerimiz sipariş termin tarihlerini ertelemeye başlamıştır.Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,Lüks Kadife Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831756BIST