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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

02.04.2020 18:45
GÜNCEL HABERLER



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime verilen aranın uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Fabrikamızın üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
02.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
25.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasına bağlı olarak, müşterilerimizinde faaliyetlerine başlaması ve yeni sipariş taleplerinin oluşması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulunun aldığı karara göre
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık  durumlarını önemsememiz sebebiyle üretimimize verdiğimiz ara 1 hafta daha uzatılmış olup, 13 Nisan 2020 tarihinde üretime başlanması planlanmaktadır. Üretime ara verdiğimiz bu dönemde müşterilerimizin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.
 
Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.
 
Saygılarımızla,
            
Lüks Kadife Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834425


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,47 0,50  
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