***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime verilen aranın uzatılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFabrikamızın üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanmasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi02.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi25.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına bağlı olarak, müşterilerimizinde faaliyetlerine başlaması ve yeni sipariş taleplerinin oluşmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulunun aldığı karara göreTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz sebebiyle üretimimize verdiğimiz ara 1 hafta daha uzatılmış olup, 13 Nisan 2020 tarihinde üretime başlanması planlanmaktadır. Üretime ara verdiğimiz bu dönemde müşterilerimizin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,Lüks Kadife Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834425BIST