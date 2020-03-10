***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.300.147 14.801.195 1.388.762 51.962.179 1.506.939 82.362.453 82.362.453Transferler411.446 1.095.493 -1.506.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-292.695 -1.441.810 -1.037.044 -2.771.549 -2.771.549Dönem Karı (Zararı)-1.037.044 -1.037.044 -1.037.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-292.695 -1.441.810 -1.734.505 -1.734.505Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904Transferler472.720 -1.509.764 1.037.044 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-693.873 -406.616 10.227.481 9.126.992 9.126.992Dönem Karı (Zararı)10.227.481 10.227.481 10.227.481Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-693.873 -406.616 -1.100.489 -1.100.489Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.858.139 16.732.408Dönem Karı (Zararı)10.227.481 -1.037.044Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.227.481 -1.037.044Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.895.995 24.752.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 3.033.923 1.769.903Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler589.465 2.017.337Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 77.477 1.677.470Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 511.988 339.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.011.568 627.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 56.369 339.867Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 511.826 287.353Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler443.373 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.145.417 1.475.266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -509.170 -579.927Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 1.654.587 2.055.193Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.504.207 14.553.415Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.043.596 4.189.907Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.650.000 3.866.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -393.596 323.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler789.364 520.639Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.353 -401.590Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.353 -401.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.710.166 -6.058.121Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler460.018 -6.313.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 -4.348.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 460.018 -1.965.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.877.908 -407.036İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.877.908 -407.036Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.057.349 -339.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler246.915 1.022.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -353.958 198.102İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 600.873 824.551Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.481.842 -20.052İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.481.842 -20.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.413.310 17.656.932Alınan Temettüler25 -169.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -122.119 -357.094Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.263.904 -1.147.357Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 579.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.350.778 -5.311.756Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri134.353 439.456Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 134.353 439.456Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.654.279 -5.751.212Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.644.279 -5.751.212Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -10.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri169.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.325.268 -4.980.759Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.781.555 40.061.980Kredilerden Nakit Girişleri7 25.781.555 40.061.980Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.801.700 -42.987.546Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -21.801.700 -42.987.546Ödenen Faiz-1.654.587 -2.055.193YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.832.629 6.439.893Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-120.095 -636.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.712.534 5.803.285DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.373.002 3.569.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.085.536 9.373.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16.085.536 9.373.002Ticari Alacaklar21.731.843 19.142.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.720.107 4.809.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.011.736 14.333.023Diğer Alacaklar794.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar794.644Stoklar15.587.389 15.042.028Peşin Ödenmiş Giderler3.080.589 1.381.562İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.080.589 1.381.562Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21.073Diğer Dönen Varlıklar4.147.823 3.718.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.147.823 3.718.578ARA TOPLAM60.633.180 49.473.762TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.633.180 49.473.762DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.000 67.350.000Maddi Duran Varlıklar38.156.062 33.861.918Arazi ve Arsalar13.442.865 16.580.000Binalar9.407.135 7.227.000Tesis, Makine ve Cihazlar13.980.980 8.538.102Mobilya ve Demirbaşlar897.424 674.557Yapılmakta Olan Yatırımlar427.658 842.259Kullanım Hakkı Varlıkları469.693Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.867 6.882Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.867 6.882Peşin Ödenmiş Giderler16.533 16.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.533 16.533TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.801.809 101.235.333TOPLAM VARLIKLAR169.434.989 150.709.095KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.008.261 3.549.557İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.008.261 3.549.557Banka Kredileri1.008.261 3.549.557Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.794.317 18.817.931İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.794.317 18.817.931Banka Kredileri15.751.685 18.817.931Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.632Ticari Borçlar5.448.878 5.201.963İlişkili Taraflara Ticari Borçlar353.958İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.448.878 4.848.005Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar817.838 745.408Diğer Borçlar696.490 255.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar696.490 255.051Türev Araçlar55.380 297.865Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar55.380 297.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)222.411 717.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)222.411 717.655Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü359.881 229.076Kısa Vadeli Karşılıklar972.462 481.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar529.089 481.609Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar443.373ARA TOPLAM25.375.918 30.296.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.375.918 30.296.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar39.228.965 24.947.333İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.228.965 24.947.333Banka Kredileri38.781.215 24.947.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar447.750Türev Araçlar151.111Uzun Vadeli Karşılıklar2.385.558 1.487.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.385.558 1.487.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.726.652 14.236.051TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.341.175 40.822.076TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.717.093 71.118.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.717.896 79.590.904Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.266.348 14.366.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.266.348 14.366.837Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.665.512 13.359.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)600.836 1.007.452Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.272.928 1.800.208Yasal Yedekler2.272.928 1.800.208Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.547.908 53.057.672Net Dönem Karı veya Zararı10.227.481 -1.037.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.717.896 79.590.904TOPLAM KAYNAKLAR169.434.989 150.709.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat84.782.835 75.445.969Satışların Maliyeti-59.409.189 -50.640.501TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.373.646 24.805.468BRÜT KAR (ZARAR)25.373.646 24.805.468Genel Yönetim Giderleri-5.938.814 -3.231.819Pazarlama Giderleri-6.643.121 -5.221.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.338.538 18.021.794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.809.376 -13.933.447ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.320.873 20.440.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.508.048Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.688.900 -3.866.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.140.021 16.574.337Finansman Gelirleri509.170 667.732Finansman Giderleri-13.632.346 -17.758.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.016.845 -516.405Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-789.364 -520.639Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.415.782 -1.155.189Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri626.418 634.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.227.481 -1.037.044DÖNEM KARI (ZARARI)10.227.481 -1.037.044Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.227.481 -1.037.044Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02270000 -0,10370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.100.489 -1.734.505Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-475.200 -1.802.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-508.270 -365.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-117.019 433.626Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-218.673 360.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi101.654 73.173Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.100.489 -1.734.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.126.992 -2.771.549Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.126.992 -2.771.549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826668BIST