***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler472.720 -1.509.764 1.037.044 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-406.616 -693.873 10.227.481 9.126.992 9.126.992Dönem Karı (Zararı)10.227.481 10.227.481 10.227.481Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-406.616 -693.873 -1.100.489 -1.100.489Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler624.856 9.602.625 -10.227.481Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.301 -799.325 -751.024 -751.024Dönem Karı (Zararı)-799.325 -799.325 -799.325Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.301 48.301 48.301Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 649.137 12.665.512 2.897.784 61.150.533 -799.325 87.966.873 87.966.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.120.536 -1.979.940Dönem Karı (Zararı)-799.325 1.371.392Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-799.325 1.371.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.175.941 1.660.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler912.484 595.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler469.495Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler279.459Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler190.036Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.436 336.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-58.923 336.010Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-739Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler97.098Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.834 847.123Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-414.231 -1.266.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler431.065 2.113.995Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.380Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-55.380Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-204.928 -118.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.539.817 -5.186.399Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.442.683 -10.567.735İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.079.957 503.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.362.726 -11.071.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-446.472 166.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-446.472 166.730Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.402.510 -152.477Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.049.944 -1.189.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.292.982 6.347.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)320.763 1.094.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.972.219 5.253.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-28.463 207.395Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler236.520 11.357İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)236.520 11.357Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)116.461 127.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.404 -137.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)84.404 -137.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.163.201 -2.154.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-32.489Vergi İadeleri (Ödemeleri)42.665 206.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.891.477 -1.339.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.365Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.964.168 -1.339.474Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.949.380 -1.339.474Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.788Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)50.326FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.422.788 -924.445Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri353.889Kredilerden Nakit Girişleri353.889Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.412.113 -1.286.573Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.625.120 -1.286.573Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-213.007İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış10.675İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.589.225 -4.243.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.589.225 -4.243.859DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.085.536 9.373.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.496.311 5.129.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri12.496.311 16.085.536Finansal YatırımlarTicari Alacaklar26.464.002 21.731.843İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.468.639 4.720.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18.995.363 17.011.736Diğer Alacaklar446.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar446.472Stoklar16.799.863 15.587.389Peşin Ödenmiş Giderler1.134.933 3.080.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.134.933 3.080.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar588Diğer Dönen Varlıklar4.062.831 4.147.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.062.831 4.147.823ARA TOPLAM61.405.000 60.633.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.405.000 60.633.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.654 150.654Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar150.654 150.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.000 70.000.000Maddi Duran Varlıklar40.172.658 38.156.062Arazi ve Arsalar13.442.865 13.442.865Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.417.453 9.407.135Binalar15.941.778 13.980.980Mobilya ve Demirbaşlar965.269 897.424Yapılmakta Olan Yatırımlar405.293 427.658Kullanım Hakkı Varlıkları419.369 469.693Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.589 8.867Diğer Haklar205 205Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.384 8.662Peşin Ödenmiş Giderler16.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.533TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.764.270 108.801.809TOPLAM VARLIKLAR172.169.270 169.434.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar687.718 1.008.261İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar687.718 1.008.261Banka Kredileri687.718 1.008.261Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.129.396 15.794.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.129.396 15.794.317Banka Kredileri18.930.712 15.751.685Kiralama İşlemlerinden Borçlar198.684 42.632Ticari Borçlar7.128.945 5.448.878İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.141.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.987.268 5.448.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar789.375 817.838Diğer Borçlar943.685 696.490İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.675İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar933.010 696.490Türev Araçlar55.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar55.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)338.872 222.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)338.872 222.411Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü402.546 359.881Kısa Vadeli Karşılıklar912.800 972.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar470.166 529.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar442.634 443.373ARA TOPLAM30.333.337 25.375.918TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.333.337 25.375.918UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.825.226 39.228.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.825.226 39.228.965Banka Kredileri37.590.483 38.781.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar234.743 447.750Diğer Finansal YükümlülüklerTürev AraçlarUzun Vadeli Karşılıklar2.510.035 2.385.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.510.035 2.385.558Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.533.799 13.726.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.869.060 55.341.175TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER84.202.397 80.717.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.966.873 88.717.896Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.314.649 13.266.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.314.649 13.266.348Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.725.888 12.665.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)588.761 600.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.785 2.272.928Yasal Yedekler2.897.785 2.272.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.150.533 51.547.908Net Dönem Karı veya Zararı-799.325 10.227.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.966.873 88.717.896TOPLAM KAYNAKLAR172.169.270 169.434.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.909.051 23.180.151Satışların Maliyeti-14.754.216 -16.216.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.154.835 6.963.207BRÜT KAR (ZARAR)5.154.835 6.963.207Genel Yönetim Giderleri-1.609.818 -994.379Pazarlama Giderleri-1.036.793 -1.661.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.842.104 171.670Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.320.669 -225.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.029.659 4.252.851FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.029.659 4.252.851Finansman Gelirleri83.255 3.228.760Finansman Giderleri-5.707.657 -5.546.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-594.743 1.934.794Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-204.582 -563.402Dönem Vergi (Gideri) Geliri-409.510 -435.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri204.928 -127.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-799.325 1.371.392DÖNEM KARI (ZARARI)-799.325 1.371.392Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-799.325 1.371.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07990000 0,13710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.376 -136.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.376 -136.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi60.376 -136.462Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.075 27.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.075 27.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.075 27.292DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.301 -109.170TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-751.024 1.262.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-751.024 1.262.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850240BIST