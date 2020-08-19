***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 75.590.904 75.590.904Transferler472.720 -1.509.764 1.037.044Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.185.447 5.369.033 4.183.586 4.183.586Dönem Karı (Zararı)5.369.033 5.369.033 5.369.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.185.447 -1.185.447 -1.185.447Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -177.995 13.359.385 2.272.928 51.547.908 5.369.033 83.774.490 83.774.490Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Transferler624.855 9.602.626 10.227.481Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-94.409 -3.472.631 -3.567.040 -3.567.040Dönem Karı (Zararı)-3.472.631 -3.472.631 -3.472.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-94.409 -94.409 -94.409Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 506.427 12.665.512 2.897.783 61.150.534 -3.472.631 85.150.856 85.150.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.344.457 8.162.827Dönem Karı (Zararı)-3.472.631 5.369.033Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.472.631 5.369.033Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.594.627 9.324.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.058.735 1.034.711Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.747 848.287Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-452.339 336.299Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler459.086 511.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-174.258 549.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler375.312 549.489Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-106.197Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-443.373Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-45.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.542.018 785.994Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-177.552 -190.327Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.719.570 976.321Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.097.683 6.287.427Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler308.094 -135.954Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-244.392Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-244.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.766.127 -6.025.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.523.556 -7.660.510İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.670.420 -6.718.629İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.853.136 -941.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.101.197 288.721İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.101.197 288.721Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.613.020 -155.376Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-483.136 1.473.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-292.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-483.136 1.765.754Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)161.962 173.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler540.347 -238.683İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)540.347 -238.683Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-55.380Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-105.461 328.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler210.920 -234.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)210.920 -488.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)253.918Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.355.869 8.668.469Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.412 -505.642YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.045.519 -7.205.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.392Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.467.463 -7.395.886Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.447.800 -7.395.886Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.663Alınan Faiz177.552 190.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.049.917 2.469.803Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.764.599 25.781.555Kredilerden Nakit Girişleri16.764.599 25.781.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.450.043 -21.801.700Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.450.043 -21.801.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.400 -533.731Ödenen Faiz-1.743.710 -976.321Vergi İadeleri (Ödemeleri)-416.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.348.855 3.427.071Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi347.447 77.004NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.696.302 3.504.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.085.536 9.373.002DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.781.838 12.877.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25.781.838 16.085.536Ticari Alacaklar25.707.738 21.731.843İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.390.527 4.720.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.317.211 17.011.736Diğer Alacaklar24.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.452Stoklar17.741.323 15.587.389Peşin Ödenmiş Giderler406.663 3.080.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler406.663 3.080.589Diğer Dönen Varlıklar4.712.634 4.147.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.712.634 4.147.823ARA TOPLAM74.374.648 60.633.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.374.648 60.633.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.654 150.654Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.000 70.000.000Maddi Duran Varlıklar39.650.042 38.156.062Arazi ve Arsalar13.442.865 13.442.865Binalar9.332.254 9.407.135Tesis, Makine ve Cihazlar15.456.305 13.980.980Mobilya ve Demirbaşlar906.878 897.424Yapılmakta Olan Yatırımlar492.077 427.658Diğer Maddi Duran Varlıklar19.663Kullanım Hakkı Varlıkları369.045 469.693Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.264 8.867Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.264 8.867Peşin Ödenmiş Giderler16.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.533TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.194.005 108.801.809TOPLAM VARLIKLAR184.568.653 169.434.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar215.800 1.008.261İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar215.800 1.008.261Banka Kredileri215.800 1.008.261Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.533.218 15.794.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.533.218 15.794.317Banka Kredileri29.481.527 15.751.685Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.691 42.632Ticari Borçlar4.965.742 5.448.878İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.965.742 5.448.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar979.800 817.838Diğer Borçlar1.236.837 696.490İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.236.837 696.490Türev Araçlar55.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar55.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)327.871 222.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)327.871 222.411Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü687.770 359.881Kısa Vadeli Karşılıklar422.892 529.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar422.892 529.089Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler443.373İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler443.373ARA TOPLAM38.369.930 25.375.918TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.369.930 25.375.918UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44.914.073 39.228.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.914.073 39.228.965Banka Kredileri44.471.645 38.781.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar442.428 447.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.867.068 2.385.558Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.266.726 13.726.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.047.867 55.341.175TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.417.797 80.717.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.150.856 88.717.896Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.171.939 13.266.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.171.939 13.266.348Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.665.512 12.665.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)506.427 600.836Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.783 2.272.928Yasal Yedekler2.897.783 2.272.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.150.534 51.547.908Net Dönem Karı veya Zararı-3.472.631 10.227.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.150.856 88.717.896TOPLAM KAYNAKLAR184.568.653 169.434.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat35.085.307 45.635.387 15.176.256 22.455.236Satışların Maliyeti-23.990.032 -29.191.085 -9.235.816 -12.974.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.095.275 16.444.302 5.940.440 9.481.095BRÜT KAR (ZARAR)11.095.275 16.444.302 5.940.440 9.481.095Genel Yönetim Giderleri-3.272.994 -2.445.713 -1.663.176 -1.451.334Pazarlama Giderleri-2.273.076 -3.663.310 -1.236.284 -2.001.550Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.706.850 3.642.866 1.864.746 2.173.627Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.846.431 -3.776.320 -1.525.762 -2.252.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.409.624 10.201.825 3.379.964 5.948.974Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler244.392 63.494 244.392 63.494FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.654.016 10.265.319 3.624.356 6.012.468Finansman Gelirleri177.552 2.985.141 94.297 1.053.949Finansman Giderleri-11.996.105 -8.017.381 -6.288.448 -3.760.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.164.537 5.233.079 -2.569.795 3.306.071Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-308.094 135.954 -103.512 699.356Dönem Vergi (Gideri) Geliri-744.418 -383.423 -334.908 52.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri436.324 519.377 231.396 646.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.472.631 5.369.033 -2.673.307 4.005.427DÖNEM KARI (ZARARI)-3.472.631 5.369.033 -2.673.307 4.005.427Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.472.631 5.369.033 -2.673.307 4.005.427Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94.409 -1.185.447 -142.710 -1.076.276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118.011 -1.481.808 -178.387 -1.345.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.602 296.361 35.677 269.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23.602 296.361 35.677 269.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.409 -1.185.447 -142.710 -1.076.276TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.567.040 4.183.586 -2.816.017 2.929.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.567.040 4.183.586 -2.816.017 2.929.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870015BIST