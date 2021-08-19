***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896Transferler624.855 9.602.626 10.227.481Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-94.409 -3.472.631 -3.567.040 -3.567.040Dönem Karı (Zararı)-3.472.631 -3.472.631 -3.472.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-94.409 -94.409 -94.409Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 506.427 12.665.512 2.897.783 61.150.534 -3.472.631 85.150.856 85.150.856Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110Transferler-171.464 1.237.631 5.235.477 -6.301.644 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-314.036 11.132.780 10.818.744 10.818.744Dönem Karı (Zararı)11.132.780 11.132.780 11.132.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-314.036 -314.036 -314.036Kar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -158.478 19.748.896 4.194.878 63.326.547 11.132.780 109.647.854 109.647.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.408.185 6.927.928Dönem Karı (Zararı)11.132.780 -3.472.631Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.132.780 -3.472.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.922.700 14.594.627Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.413.807 2.058.735Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-648.885 6.747Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-659.556 -452.339Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.671 459.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler170.222 -174.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler486.464 375.312Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler62.401 -106.197Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-378.643 -443.373Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler820.917 2.542.018Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-457.617 -177.552Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.278.534 2.719.570Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.100.669 10.097.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.116.553 308.094Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.583 -244.392Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-50.583 -244.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.648.231 -3.766.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-534.203 -3.523.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.592.785 -1.670.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.058.582 -1.853.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.559.253 2.101.197İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.559.253 2.101.197Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.814.116 -2.613.020Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.550.383 -483.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.550.383 -483.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)972.744 161.962Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-568.399 540.347İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-568.399 540.347Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -55.380Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)304.613 -105.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 210.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 210.920Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.407.249 7.355.869Vergi İadeleri (Ödemeleri)-977.320 -416.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.744 -11.412YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.285.202 -3.045.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri58.464 244.392Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri58.464 244.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.801.283 -3.467.463Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.463.881 -3.447.800Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-337.402 -19.663Alınan Faiz457.617 177.552FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.840.120 5.466.446Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.043.236 16.764.599Kredilerden Nakit Girişleri19.043.236 16.764.599Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.307.698 -9.450.043Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.307.698 -9.450.043Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.800 -104.400Ödenen Temettüler-1.500.000Ödenen Faiz-829.858 -1.743.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.717.137 9.348.855Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.806.431 347.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.910.706 9.696.302DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.406.529 16.085.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.495.823 25.781.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22.495.823 29.406.529Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar31.005.620 29.811.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12.253.744 9.660.959İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18.751.876 20.150.902Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar528.780 73.505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar528.780 73.505Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar23.004.838 19.201.393Peşin Ödenmiş Giderler3.210.992 977.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.210.992 977.048Diğer Dönen Varlıklar3.428.316 4.608.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.428.316 4.608.606ARA TOPLAM83.674.369 84.078.942TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.674.369 84.078.942DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar150.654 150.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.000 70.000.000Maddi Duran Varlıklar58.944.025 48.879.219Arazi ve Arsalar15.486.199 15.486.199Binalar16.102.739 15.988.801Tesis, Makine ve Cihazlar25.815.504 16.121.652Mobilya ve Demirbaşlar1.074.670 868.098Yapılmakta Olan Yatırımlar464.913 414.469Kullanım Hakkı Varlıkları167.748 117.424Maddi Olmayan Duran Varlıklar338.385 23.596Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar338.385 23.596Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR129.600.812 119.170.893TOPLAM VARLIKLAR213.275.181 203.249.835KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.692.335 13.933.581İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.692.335 13.933.581Banka Kredileri17.692.335 13.933.581İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.141.743 17.329.534İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.141.743 17.329.534Banka Kredileri19.979.108 17.268.032Kiralama İşlemlerinden Borçlar162.635 61.502İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7.811.891 5.261.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.811.891 5.261.508Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.796.664 823.920Diğer Borçlar1.696.224 764.623İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar196.224 764.623Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)753.663 449.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)753.663 449.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü591.649 396.262Kısa Vadeli Karşılıklar650.626 966.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar650.626 588.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar378.643Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM51.134.795 39.925.346TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.134.795 39.925.346UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.060.296 42.785.745İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.060.296 42.785.745Banka Kredileri33.060.296 42.073.386Kiralama İşlemlerinden Borçlar712.359İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar4.370.578 3.513.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.370.578 3.513.312Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.061.658 15.196.322Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.492.532 61.495.379TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER103.627.327 101.420.725ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar109.647.854 101.829.110Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.590.418 20.075.918Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.590.418 20.075.918Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.748.896 19.920.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.478 155.558Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.194.878 2.957.247Yasal Yedekler4.194.878 2.957.247Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları63.326.547 61.091.070Net Dönem Karı veya Zararı11.132.780 6.301.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR109.647.854 101.829.110TOPLAM KAYNAKLAR213.275.181 203.249.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat56.955.118 35.085.307 28.825.846 15.176.256Satışların Maliyeti-31.983.068 -23.990.032 -16.166.641 -9.235.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.972.050 11.095.275 12.659.205 5.940.440Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)24.972.050 11.095.275 12.659.205 5.940.440Genel Yönetim Giderleri-3.353.827 -3.272.994 -1.391.179 -1.663.176Pazarlama Giderleri-2.455.250 -2.273.076 -1.114.175 -1.236.284Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.517.569 5.706.850 3.042.099 1.864.746Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.955.307 -2.846.431 -1.945.245 -1.525.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.725.235 8.409.624 11.250.705 3.379.964Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler75.649 244.392 50.583 244.392FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.800.884 8.654.016 11.301.288 3.624.356Finansman Gelirleri457.617 177.552 158.891 94.297Finansman Giderleri-11.009.168 -11.996.105 -4.817.303 -6.288.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.249.333 -3.164.537 6.642.876 -2.569.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.116.553 -308.094 -407.965 -103.512Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.172.707 -744.418 -475.962 -334.908Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.154 436.324 67.997 231.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.132.780 -3.472.631 6.234.911 -2.673.307DÖNEM KARI (ZARARI)11.132.780 -3.472.631 6.234.911 -2.673.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.132.780 -3.472.631 6.234.911 -2.673.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,11330000 -0,34730000 0,62350000 -0,26730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-314.036 -94.409 -242.055 -142.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-392.546 -118.011 -302.570 -178.387Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78.510 23.602 60.515 35.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi78.510 23.602 60.515 35.677Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-314.036 -94.409 -242.055 -142.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.818.744 -3.567.040 5.992.856 -2.816.017Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.818.744 -3.567.040 5.992.856 -2.816.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959414BIST