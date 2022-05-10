***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-340.187 6.641.831 -6.301.644 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-840.354 40.378.588 35.373.301 74.911.535 74.911.535Dönem Karı (Zararı)35.373.301 35.373.301 35.373.301Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-840.354 40.378.588 -1.426.239 38.111.995 38.111.995Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1.237.630 -4.237.630 -3.000.000 -3.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.877 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.877 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.081.455 34.291.846 -35.373.301 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)11.416.958 11.416.958 11.416.958Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-582.668 1.426.239 843.571 843.571Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 1.403.231 -1.267.464 59.958.761 0 5.276.332 97.787.117 11.416.958 184.574.935 184.574.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.316.682 12.013.030Dönem Karı (Zararı)11.416.958 4.897.869Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.416.958 4.897.869Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.420.477 6.592.750Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 2.027.517 1.210.454Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler173.491 1.222.387Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler921.279Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler173.491 301.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler494.121 -210.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler494.121 127.319Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-580.827Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler243.232Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-25.066Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.428.572 497.278Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-531.848 -298.726Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.960.420 796.004Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.901.279 3.189.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 395.497 708.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.683.107 -174.334Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.687.177 -5.968.781İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.553.179 -3.910.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.133.998 -2.058.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-307.798 -280.442İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-307.798 -280.442Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -10.793.003 -3.253.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.636.517 4.654.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.636.517 4.654.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.741.388 4.673.115İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.741.388 4.673.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.154.328 11.316.285Ödenen Faiz17 -1.717.904Vergi İadeleri (Ödemeleri)696.745Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-119.742 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.341.981 -8.739.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.873.829 -9.063.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -5.762.645 -9.063.612Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-111.184 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz16 531.848 298.726Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.066FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.594.737 -5.465.707Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.224.928 1.957.280Kredilerden Nakit Girişleri14.224.928 1.957.280Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.135.407 -6.626.983Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.135.407 -6.621.860Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.123Ödenen Faiz-9.684.258 -796.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.620.036 -2.192.497NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.620.036 -2.192.497DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.126.716 29.406.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.506.680 27.214.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 74.506.680 83.126.716Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar55.484.069 38.970.383İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 13.840.289 10.287.110İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 41.643.780 28.683.273Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar425.179 774.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar425.179 774.288Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar5 45.871.069 35.078.066Peşin Ödenmiş Giderler2.300.973 3.793.955İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.300.973 3.793.955Diğer Dönen Varlıklar6.728.717 4.578.828İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.728.717 4.578.828ARA TOPLAM185.316.687 166.322.236TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.316.687 166.322.236DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 100.000.000 100.000.000Maddi Duran Varlıklar7 114.970.569 111.255.557Arazi ve Arsalar39.400.000 39.400.000Binalar39.413.526 39.500.000Tesis, Makine ve Cihazlar32.929.926 25.846.793Mobilya ve Demirbaşlar1.019.142 1.056.913Yapılmakta Olan Yatırımlar2.207.975 5.451.851Kullanım Hakkı Varlıkları16.678 67.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar240.198 239.353Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar240.198 239.353Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR215.227.445 211.562.517TOPLAM VARLIKLAR400.544.132 377.884.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar38.727.854 30.699.844İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.727.854 30.699.844Banka Kredileri9 38.727.854 30.699.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.899.046 32.831.554İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.899.046 32.831.554Banka Kredileri9 36.851.754 32.627.255Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 47.292 204.299Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar12.738.943 15.375.460İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 836.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.902.787 15.375.460Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.530.119 1.150.118Diğer Borçlar346.118 317.916İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar346.118 317.916Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar0 1.852.258Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.852.258Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.205.524 162.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.205.524 162.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 610.045 1.706.542Kısa Vadeli Karşılıklar1.931.638 1.636.892Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.062.275 767.529Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar869.363 869.363Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler289.999 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler289.999ARA TOPLAM94.279.286 85.732.923TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.279.286 85.732.923UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar91.859.290 91.145.375İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.859.290 91.145.375Banka Kredileri9 91.859.290 91.048.457Kiralama İşlemlerinden Borçlar96.918Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar6.544.579 5.460.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 6.544.579 5.460.450Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 23.286.042 23.231.599Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.689.911 119.837.424TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER215.969.197 205.570.347ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar184.574.935 172.314.406Ödenmiş Sermaye12 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 1.403.231 1.403.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.691.297 59.273.965Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.691.297 59.273.965Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)59.958.761 59.958.761Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.267.464 -684.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -1.426.239Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -1.426.239Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.426.239Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.276.332 4.194.877Yasal Yedekler5.276.332 4.194.877Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları97.787.117 63.495.271Net Dönem Karı veya Zararı11.416.958 35.373.301TOPLAM ÖZKAYNAKLAR184.574.935 172.314.406TOPLAM KAYNAKLAR400.544.132 377.884.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 58.009.922 28.129.272Satışların Maliyeti13 -30.318.943 -15.816.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.690.979 12.312.845Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)27.690.979 12.312.845Genel Yönetim Giderleri14 -3.495.692 -1.962.648Pazarlama Giderleri14 -3.129.212 -1.341.075Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 9.472.354 5.475.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -4.439.434 -3.010.062ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.098.995 11.474.530Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.098.995 11.499.596Finansman Gelirleri16 531.848 298.726Finansman Giderleri16 -14.818.388 -6.191.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.812.455 5.606.457Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-395.497 -708.588Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -621.406 -696.745Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 225.909 -11.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.416.958 4.897.869DÖNEM KARI (ZARARI)11.416.958 4.897.869Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.416.958 4.897.869Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına KazançPay Başına Kazanç 18 1,14170000 0,48980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-582.668 -71.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-728.335 -89.976Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler145.667 17.995Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 145.667 17.995Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.426.239 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.852.258 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.852.258Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-426.019 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -426.019DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)843.571 -71.981TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.260.529 4.825.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.260.529 4.825.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028560BIST