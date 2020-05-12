LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.363.725
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.624.159
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6094
|8,6526
|% -1,01
|Frank
|7,2028
|7,2461
|% -0,49
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% -1,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,91
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,99
|Cumhuriyet
|2.466
|2.508
|-29,70
|Tam
|2.538
|2.573
|-30,50
|Yarım
|1.238
|1.258
|-14,90
|Çeyrek
|619
|629
|-7,40
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,50
|-0,03
|B. Petrol
|30,48
|30,48
|0,85
Seans Raporu
- 16:44XU100 Endeks 99, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 9, 984.00 milyon TL de
- 16:41ALKA Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 119, 777 adet işlem
- 16:39XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1516, 7 artarak (% 1.66 ) 92, 940
- 16:39 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, ALYAG, MNDRS, SODSN, METAL, IZTAR, UZERB, DENGE, EGCYH, AVHOL
- 16:39 GSDHO, KERVN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında