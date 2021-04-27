***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Tarihi 27.04.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres ALSANCAK MH. KOCASİNAN BULVARI NO:167 (KAYSERİ TİCARET ODASI - HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrısı - Gündem - Vekaletname (2020 Yılı).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı (2020 Yılı Genel Kurul).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul gündeminde bulunan maddeler görüşülmüş olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931319BIST