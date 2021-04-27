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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2021 16:22



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Tarihi 27.04.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres ALSANCAK MH. KOCASİNAN BULVARI NO:167 (KAYSERİ TİCARET ODASI - HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı - Gündem - Vekaletname (2020 Yılı).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı (2020 Yılı Genel Kurul).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul gündeminde bulunan maddeler görüşülmüş olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931319


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Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,33 26,37 0,12  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 -0,02  
B. Petrol 65,48 65,48 0,45  
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