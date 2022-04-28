***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescil İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres Novotel / Kocasinan Toplantı Salonu Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan KayseriGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrısı - Gündem - Vekaletname (2021 Yılı).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı 2021 Yılı Genel Kurulu_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarLÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRITicaret Sicil No:5591Mersis No:060900287830014Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 15:00'de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan ‘Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu'nda yapılacak ve EK.1‘deki gündem maddeleri görüşülecektir.Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenletmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.2021 yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte, Covid-19 salgınını önleme tedbirleri nedeniyle öncelikli olarak elektronik ortam üzerinden bu toplantıya katılım sağlamaları saygı ile rica olunur.LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024675BIST