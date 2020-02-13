***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğr fuarda yüklü miktarda iş anlaşması yaptığına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Şirketimiz gerekli durumlarda açıklamaları KAP'da yayınlamaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, Şirketimizin bu gibi asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818818BIST