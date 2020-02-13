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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

13.02.2020 16:47
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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriğr fuarda yüklü miktarda iş anlaşması yaptığına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Şirketimiz gerekli durumlarda açıklamaları KAP'da yayınlamaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, Şirketimizin bu gibi asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.





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