***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
13.02.2020 16:47
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriğr fuarda yüklü miktarda iş anlaşması yaptığına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Şirketimiz gerekli durumlarda açıklamaları KAP'da yayınlamaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, Şirketimizin bu gibi asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818818
BIST
16:55120.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 386,87
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:556,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:556,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:55306,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,23
|Açılış
|: 306,89
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|62.051.702
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,71
|228.150.748
|% 19,29
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.578.007
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|COSMO
|2,49
|11.153
|% -6,39
|
|THYAO
|15,07
|2.125.899.879
|% 1,69
|
|ASELS
|28,32
|1.289.050.874
|% 1,14
|
|TSPOR
|4,48
|825.390.644
|% 13,42
|
|TUPRS
|112,50
|637.156.612
|% -2,17
|
|SASA
|10,53
|536.765.094
|% 10,26
|
|TSPOR
|4,48
|825.390.644
|% 13,42
|
|ISGYO
|2,03
|340.122.633
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,38
|339.309.985
|% 2,59
|
|THYAO
|15,07
|2.125.899.879
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,37
|172.186.496
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8750
|7,9145
|% 0,82
|
|Frank
|6,1674
|6,2045
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6118
|1,6198
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,37
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|16,23
|
|Yarım
|978
|1.003
|7,85
|
|Çeyrek
|491
|502
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,03
|
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