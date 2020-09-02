***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.09.2020 13:18
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketimizin satıldığına, satılacağına ve farklı iş kollarında bir faaliyette bulanacağına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini rica eder, Şirketimizin de bu tür spekülatif amaçlı ve asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872919
BIST
14:101.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:107,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,4020
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|Önceki Kapanış
|: 7,3790
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7,3872
En Düşük
7,3588
14:108,7549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,7941
En Düşük
8,7472
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|Açılış
|: 466,13
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PKENT
|1.131,30
|4.490.487
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.316.512
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,38
|68.548.927
|% -7,40
|
|RALYH
|5,67
|8.986.078
|% -5,81
|
|OZBAL
|6,90
|108.925.497
|% -5,74
|
|FENER
|30,90
|611.281.784
|% 9,57
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|436.422.386
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|204.064.801
|% 1,14
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.393.233
|% 7,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7506
|8,7549
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8357
|9,8850
|% 0,08
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,23
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|