***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketimizin satıldığına, satılacağına ve farklı iş kollarında bir faaliyette bulanacağına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini rica eder, Şirketimizin de bu tür spekülatif amaçlı ve asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872919BIST