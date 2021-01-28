***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
28.01.2021 12:04
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetleri hakkında sosyal medya ve bazı internet sitelerinde çıkan asılsız haberler ve yeni iş ilişkileri söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır.
SPK tebliğleri ve Şirketimizin şeffaf yönetim anlayışı gereği, ertelenmiş veya kamuya açıklanmamış hiçbir husus söz konusu değildir.
Değerli yatırımcılarımızdan bu tür asılsız haberleri ve yönlendirmeleri yapanlara itibar etmemelerini rica ederiz. Gerekli tüm açıklamalar Şirketimiz tarafından KAP'ta yapılmaktadır.
Bu kişi veya kurumlar hakkında Şirketimizin tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905275
BIST
13:161.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.474
En Düşük
1.431
13:167,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3870
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7,4312
En Düşük
7,3576
13:168,9334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
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|Açılış
|: 8,9100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
8,9195
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|Açılış
|: 436,15
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|Önceki Kapanış
|: 438,93
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439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:16
|PKENT
|1.386,00
|2.337.373
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,71
|68.249.072
|% 9,59
|
|POLTK
|405,00
|44.787.538
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,20
|1.183.684.815
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,35
|1.108.368.051
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|724.505.535
|% -3,06
|
|KRDMD
|6,51
|704.921.837
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,60
|684.665.507
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,35
|1.108.368.051
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|454.297.011
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|724.505.535
|% -3,06
|
|IHLGM
|1,38
|218.895.558
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|595.943.557
|% 2,17
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3706
|% -0,58
|
|Euro
|8,9270
|8,9334
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0147
|10,0649
|% -0,96
|
|Frank
|8,2397
|8,2893
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,67
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-12,84
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-6,21
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|