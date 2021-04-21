***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
21.04.2021 17:14
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetleri hakkında sosyal medya ve bazı internet sitelerinde çıkan asılsız haberler ve yeni iş ilişkileri söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle yerli otomobil üretiminde tedarikçi olunması ve yeni fabrika kurulması gibi gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir. Şirketimiz bu gibi yeni iş ilişkileri olursa gelişmeleri KAP 'ta açıklamak zorundadır. SPK tebliğleri ve Şirketimizin şeffaf yönetim anlayışı gereği, ertelenmiş veya kamuya açıklanmamış hiçbir husus söz konusu değildir. Bu kişi veya kurumlar hakkında Şirketimizin tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930247
BIST
17:331.327
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -38,27
|Açılış
|: 1.364
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|Önceki Kapanış
|: 1.365
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1.366
En Düşük
1.309
17:338,1844
En Yüksek
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|: 0,95%
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|Açılış
|: 8,1650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,0986
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En Yüksek
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473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.912.244
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.705.828
|% 9,52
|
|DARDL
|19,80
|21.282.744
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.578.237
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|11.717.234
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.523.861
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|EREGL
|17,97
|1.225.593.441
|% -1,43
|
|PETKM
|6,32
|1.089.618.144
|% -3,81
|
|GARAN
|6,98
|1.032.715.326
|% -1,55
|
|KRDMD
|6,94
|631.459.406
|% -3,61
|
|THYAO
|10,87
|543.839.749
|% -2,60
|
|YKBNK
|2,07
|418.000.829
|% -2,36
|
|PETKM
|6,32
|1.089.618.144
|% -3,81
|
|GARAN
|6,98
|1.032.715.326
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,81
|247.388.414
|% -1,63
|
|TSKB
|1,22
|131.516.421
|% -3,17
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1806
|8,1844
|% 0,95
|
|Euro
|9,8497
|9,8623
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,3645
|11,4215
|% 0,84
|
|Frank
|8,8755
|8,9289
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1764
|2,1873
|% 0,96
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,83
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,93
|0,19
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
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