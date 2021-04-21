***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetleri hakkında sosyal medya ve bazı internet sitelerinde çıkan asılsız haberler ve yeni iş ilişkileri söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle yerli otomobil üretiminde tedarikçi olunması ve yeni fabrika kurulması gibi gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir. Şirketimiz bu gibi yeni iş ilişkileri olursa gelişmeleri KAP 'ta açıklamak zorundadır. SPK tebliğleri ve Şirketimizin şeffaf yönetim anlayışı gereği, ertelenmiş veya kamuya açıklanmamış hiçbir husus söz konusu değildir. Bu kişi veya kurumlar hakkında Şirketimizin tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930247BIST