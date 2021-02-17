***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910440BIST