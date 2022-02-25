***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 08:34
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004320
BIST
15:051.932
En Yüksek
|Değişim
|: 4,37%
|| 80,92
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
15:0513,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0854
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
15:0515,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1780
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:05854,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,67
|Açılış
|: 854,63
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:03
|PENTA
|297,00
|15.837.228
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,87
|124.542.084
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,67
|636.455.832
|% -3,20
|
|ULUUN
|6,27
|37.664.375
|% -2,94
|
|ARMDA
|62,00
|2.796.418
|% -2,29
|
|THYAO
|26,80
|4.908.464.482
|% 6,01
|
|EREGL
|30,20
|1.765.751.417
|% 3,85
|
|GARAN
|11,38
|999.013.734
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,15
|978.239.348
|% 5,69
|
|SASA
|45,20
|746.668.587
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,03
|429.519.801
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|722.482.787
|% 2,83
|
|THYAO
|26,80
|4.908.464.482
|% 6,01
|
|KLGYO
|0,87
|124.542.084
|% -5,43
|
|HUNER
|2,76
|359.963.666
|% 3,76
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9204
|13,9362
|% -0,62
|
|Euro
|15,6306
|15,6646
|% -1,14
|
|Sterlin
|18,6366
|18,7301
|% -0,41
|
|Frank
|15,0201
|15,1105
|% -0,46
|
|Riyal
|3,7114
|3,7300
|% -0,36
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18ETYAT
Yüzde 9.27 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 645 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 03 artarak (% 4.35 ) 2, 160
-
15:17XU100
Endeks 1, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 471.00 milyon TL de
-
15:17AKFGY
Yüzde 8.53 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 001 adet işlem
-
15:16EGEEN
Yüzde 8.98 oranında artışla 1, 778.50 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 678 adet işlem