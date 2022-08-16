***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2022 13:39
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055759
BIST
13:482.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 21,57
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:4817,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:4818,2110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0429
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:481.025,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.025,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:46
|CMBTN
|264,30
|34.764.820
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.934.820
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|161.814.602
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.175.630
|% -9,94
|
|AGHOL
|73,90
|279.393.385
|% -9,93
|
|ANGEN
|35,24
|143.586.394
|% -7,75
|
|ATEKS
|44,74
|17.338.032
|% -7,14
|
|THYAO
|64,55
|3.367.042.193
|% 1,49
|
|TUPRS
|299,90
|2.955.366.171
|% 4,31
|
|KARSN
|7,52
|905.190.555
|% 5,03
|
|YKBNK
|5,51
|891.542.224
|% 0,55
|
|GARAN
|18,76
|890.317.361
|% 2,51
|
|YKBNK
|5,51
|891.542.224
|% 0,55
|
|ZOREN
|2,76
|376.091.755
|% 4,55
|
|TSKB
|3,66
|467.242.874
|% 4,27
|
|KARSN
|7,52
|905.190.555
|% 5,03
|
|EKGYO
|3,56
|427.304.977
|% 1,14
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9620
|17,9654
|% 0,04
|
|Euro
|18,2031
|18,2095
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5382
|21,6462
|% -0,23
|
|Frank
|18,8157
|18,9291
|% -0,47
|
|Riyal
|4,7702
|4,7942
|% 0,02
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,81
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.887
|6.936
|-20,00
|
|Yarım
|3.356
|3.391
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-1,26
|