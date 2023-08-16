***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMİMARSİNAN V.D.Mali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2:Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186051BIST