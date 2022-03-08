***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.03.2022 11:49
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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2021 Yılında Gerçekleşen ve 2022 Yılında Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Şirketimizin, Küçükçalık Tekstil ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II¬17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan brüt satış hasılatına olan oranının % 10'unu aşması ve 2022 yılında aynı nitelik ve koşullardaki işlemlerin, belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve %10'u aşacağının öngörülmesi üzerine bu rapor düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olacağı değerlendirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008078
BIST
13:122.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 24,26
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:1214,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1253
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:1215,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1515
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:12934,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,95
|Açılış
|: 934,59
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KOZAA
|25,52
|394.576.067
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.224.115.986
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.177.070
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,14
|140.797.561
|% 9,47
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,12
|46.876.954
|% -6,71
|
|USAK
|1,40
|35.031.436
|% -5,41
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|SANEL
|7,85
|3.230.955
|% -3,80
|
|KRDMD
|15,11
|3.605.713.631
|% 4,57
|
|THYAO
|25,88
|3.034.036.615
|% -0,08
|
|EREGL
|35,28
|1.671.021.692
|% 2,02
|
|KOZAL
|144,60
|1.224.115.986
|% 9,96
|
|GARAN
|11,79
|1.042.373.660
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,11
|3.605.713.631
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,66
|549.337.571
|% 0,55
|
|THYAO
|25,88
|3.034.036.615
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,13
|224.996.654
|% 1,43
|
|GARAN
|11,79
|1.042.373.660
|% 0,34
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4909
|14,4972
|% 0,87
|
|Euro
|15,7709
|15,7924
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,9668
|19,0619
|% 0,98
|
|Frank
|15,5437
|15,6374
|% 0,52
|
|Riyal
|3,8527
|3,8720
|% 0,90
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|6,74
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,02
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|161,00
|
|Tam
|6.166
|6.322
|164,82
|
|Yarım
|2.980
|3.058
|79,73
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|39,86
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,50
|