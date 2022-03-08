***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yılında Gerçekleşen ve 2022 Yılında Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç BölümüŞirketimizin, Küçükçalık Tekstil ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II¬17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan brüt satış hasılatına olan oranının % 10'unu aşması ve 2022 yılında aynı nitelik ve koşullardaki işlemlerin, belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve %10'u aşacağının öngörülmesi üzerine bu rapor düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olacağı değerlendirilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008078BIST