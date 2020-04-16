***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)LUKSK, TRALUKSK91B7 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 10.227.481 TL konsolide dönem kârı elde etmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda, içinde bulunduğumuz dönemde Koronavirüs salgınının sebep olduğu küresel ekonomik ve toplumsal belirsizlikler, şirket likiditesi ve nakit akışı dikkate alınarak özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838764BIST