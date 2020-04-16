***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.04.2020 21:00
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 10.227.481 TL konsolide dönem kârı elde etmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda, içinde bulunduğumuz dönemde Koronavirüs salgınının sebep olduğu küresel ekonomik ve toplumsal belirsizlikler, şirket likiditesi ve nakit akışı dikkate alınarak özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838764
BIST