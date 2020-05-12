***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.05.2020 16:55
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.04.2020 tarih ve 2020-12 sayılı kararı gereğince, 2019 yılı kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Genel Kurul 'da oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844502
BIST
16:5999.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.677,19
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:596,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0794
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:597,6034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:59384,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,57
|Açılış
|: 384,46
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.635.554
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.505.102
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.273.905
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|21,00
|59.895.572
|% -6,42
|
|KRDMA
|2,73
|67.775.116
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|839.818.294
|% 1,93
|
|ASELS
|27,28
|618.908.919
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.205.518
|% 9,94
|
|MGROS
|33,94
|501.655.557
|% 7,41
|
|AKBNK
|5,60
|459.858.707
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|357.700.545
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.983.992
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.648.693
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|343.427.373
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,68
|88.099.590
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6078
|8,6510
|% -1,02
|
|Frank
|7,2066
|7,2500
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-26,00
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,80
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1414, 43 artarak (% 1.55 ) 92, 838
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, IDEAS, IZTAR, TACTR, YONGA, AYES, EGCYH, EGCEY, DIRIT, TKURU
-
17:09
ARTI, EKIZ, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
UFUK, SERVE, EGSER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 217 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 72 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem