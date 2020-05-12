GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.04.2020 tarih ve 2020-12 sayılı kararı gereğince, 2019 yılı kârının dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Genel Kurul 'da oy çokluğuyla kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844502


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:5999.469
Değişim :  1,72% |  1.677,19
Açılış :  97.926  
Önceki Kapanış :  97.792  
En Yüksek
99.585 En Düşük
97.740
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 20,24 1.635.554 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.205.204 % 10,00  
TKURU 17,60 224.752 % 10,00  
KENT 279,40 18.505.102 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6078 8,6510 % -1,02  
Frank 7,2066 7,2500 % -0,44  
Riyal 1,8566 1,8659 % -1,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 5,28  
Altın Gr. 383 384 -2,50  
Cumhuriyet 2.468 2.512 -26,00  
Tam 2.541 2.577 -26,80  
Yarım 1.240 1.260 -13,10  
Çeyrek 620 630 -6,50  
Gümüş.Ons 15,48 15,51 0,01  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 -0,03  
B. Petrol 30,31 30,31 0,68  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru