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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2021 11:06



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 Peşin 0,3000000 30 15 0,2550000 25,5

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarih ve 11-2021 sayılı kararına istinaden Şirket 2020 yılı finansal tablolarına göre 6.301.644,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 4.617.615,22 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının brüt olarak 3.000.000 TL‘sinin hissedarlara nakit kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020 Yılı.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 525.834,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.963.634 4.755.944,3
4. Vergiler ( - ) 3.108.967 14.908,63
5. Net Dönem Kârı 4.854.667 4.741.035,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 237.051,78 237.051,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22 4.503.983,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.617.615,22
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 923.523,04
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.076.476,96
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 250.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.367.615,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5
TOPLAM 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

* Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931614


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Çeyrek 749 767 -4,46  
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