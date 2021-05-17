***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2021 10:44
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesi
Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 1. Taksit 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75
LUKSK, TRALUKSK91B7 2. Taksit 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75
LUKSK, TRALUKSK91B7 TOPLAM 0,3000000 30 15 0,2550000 25,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 23.06.2021 23.06.2021 25.06.2021 24.06.2021
2. Taksit 22.09.2021 22.09.2021 24.09.2021 23.09.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında alınan karara göre Yönetim Kurulumuza 2020 yılına ait kar payının hangi tarihte ve ne tutarda dağıtılacağına dair yetkilendirme verilmiştir. 2020 yılına ait dağıtılmasına karar verilen 3.000.000 TL brüt temettünün 1.500.000 TL'sinin 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, kalan 1.500.000 TL'sinin de 22 Eylül 2021 Çarşamba günü dağıtılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020 Yılı.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 525.834,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.963.634 4.755.944,3
4. Vergiler ( - ) 3.108.967 14.908,63
5. Net Dönem Kârı 4.854.667 4.741.035,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 237.051,78 237.051,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22 4.503.983,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.617.615,22
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 923.523,04
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.076.476,96
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 250.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.367.615,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5
TOPLAM 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.
* Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936489
BIST