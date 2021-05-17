***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesiKarar Tarihi 17.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)LUKSK, TRALUKSK91B7 1. Taksit 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75LUKSK, TRALUKSK91B7 2. Taksit 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75LUKSK, TRALUKSK91B7 TOPLAM 0,3000000 30 15 0,2550000 25,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 23.06.2021 23.06.2021 25.06.2021 24.06.20212. Taksit 22.09.2021 22.09.2021 24.09.2021 23.09.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında alınan karara göre Yönetim Kurulumuza 2020 yılına ait kar payının hangi tarihte ve ne tutarda dağıtılacağına dair yetkilendirme verilmiştir. 2020 yılına ait dağıtılmasına karar verilen 3.000.000 TL brüt temettünün 1.500.000 TL'sinin 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, kalan 1.500.000 TL'sinin de 22 Eylül 2021 Çarşamba günü dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020 Yılı.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSULÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 525.834,63Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 7.963.634 4.755.944,34. Vergiler ( - ) 3.108.967 14.908,635. Net Dönem Kârı 4.854.667 4.741.035,676. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 237.051,78 237.051,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22 4.503.983,89Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.617.615,229. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,2211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 923.523,04* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.076.476,9616. Genel Kanuni Yedek Akçe 250.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.367.615,2220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5TOPLAM 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.* Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936489BIST