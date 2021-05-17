Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2021 10:44



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesi

Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 1. Taksit 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75
LUKSK, TRALUKSK91B7 2. Taksit 0,1500000 15 15 0,1275000 12,75
LUKSK, TRALUKSK91B7 TOPLAM 0,3000000 30 15 0,2550000 25,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 23.06.2021 23.06.2021 25.06.2021 24.06.2021
2. Taksit 22.09.2021 22.09.2021 24.09.2021 23.09.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında alınan karara göre Yönetim Kurulumuza 2020 yılına ait kar payının hangi tarihte ve ne tutarda dağıtılacağına dair yetkilendirme verilmiştir. 2020 yılına ait dağıtılmasına karar verilen 3.000.000 TL brüt temettünün 1.500.000 TL'sinin 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, kalan 1.500.000 TL'sinin de 22 Eylül 2021 Çarşamba günü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020 Yılı.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 525.834,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 7.963.634 4.755.944,3
4. Vergiler ( - ) 3.108.967 14.908,63
5. Net Dönem Kârı 4.854.667 4.741.035,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 237.051,78 237.051,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22 4.503.983,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.617.615,22
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.617.615,22
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 923.523,04
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.076.476,96
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 250.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.367.615,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5
TOPLAM 3.000.000 0 64,97 0,255 25,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

* Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden %15 stopaj uygulanacaktır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936489


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:581.452
Değişim :  0,75% |  10,87
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.455 En Düşük
1.446
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 12,98 4.771.670 % 10,00  
NTGAZ 9,90 25.696.071 % 10,00  
INVEO 137,50 71.660.145 % 10,00  
QNBFL 103,50 370.116 % 9,99  
GSDDE 5,51 4.503.144 % 9,98  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 8,3628 8,3663 % -1,05  
Euro 10,1639 10,1721 % -0,96  
Sterlin 11,7548 11,8137 % -1,09  
Frank 9,2463 9,3020 % -1,03  
Riyal 2,2241 2,2353 % -1,05  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 4,54  
Altın Gr. 497 497 -4,31  
Cumhuriyet 3.271 3.320 161,00  
Tam 3.256 3.340 161,73  
Yarım 1.574 1.616 78,23  
Çeyrek 789 808 39,12  
Gümüş.Ons 27,57 27,59 0,15  
Gümüş Gr. 7,42 7,42 -0,04  
B. Petrol 68,48 68,48 -0,23  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru