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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.12.2021 13:35
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 tarih 25-2021 sayılı toplantısında
Şirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Bilgilerinize sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980646


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