***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2021 tarih 25-2021 sayılı toplantısındaŞirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.Bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980646BIST