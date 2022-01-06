***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2022 14:57
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim - SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracatımız olumu sonuçlanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün de onayının ardından yapılacak olan ilk genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Saygılarımzla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (KST Süre Uzatımı 2022-2026)..pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989303
BIST
14:442.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.022
En Düşük
1.978
14:4413,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0873
|Açılış
|: 13,6900
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|Önceki Kapanış
|: 13,5000
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13,8789
En Düşük
13,4921
14:4415,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|Açılış
|: 15,4200
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|Önceki Kapanış
|: 15,2300
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15,7054
En Düşük
15,2554
14:44791,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,59
|Açılış
|: 791,57
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|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:42
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.751.399
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,54
|132.198.911
|% 9,26
|
|ORCAY
|28,80
|8.520.345
|% 8,68
|
|IHAAS
|10,47
|7.382.335
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.169.022
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,17
|60.210.576
|% -8,31
|
|MARKA
|3,97
|2.650.641
|% -6,59
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,30
|2.674.620.619
|% 5,86
|
|EREGL
|30,54
|1.607.067.224
|% -1,04
|
|GARAN
|11,50
|1.550.371.768
|% 0,44
|
|SISE
|14,63
|1.064.165.111
|% 1,53
|
|ASELS
|23,58
|992.754.323
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,52
|867.834.023
|% 0,28
|
|GARAN
|11,50
|1.550.371.768
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|305.364.241
|% -0,44
|
|THYAO
|25,30
|2.674.620.619
|% 5,86
|
|PETKM
|9,17
|946.434.014
|% 3,73
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7183
|13,7280
|% 0,44
|
|Euro
|15,5440
|15,5761
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,4529
|18,5454
|% 0,02
|
|Frank
|14,8368
|14,9261
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6338
|3,6520
|% 0,24
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-12,22
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|8,00
|
|Tam
|5.238
|5.374
|3,25
|
|Yarım
|2.532
|2.600
|1,57
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,20
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,17
|
Seans Raporu
14:42
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14:57IDGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 913, 138 adet işlem
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14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 14 artarak (% 0.68 ) 2, 227
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Yüzde 5.90 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 780 adet işlem
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14:53GLRYH
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