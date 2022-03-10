***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim (iç ticaret genel müdürlüğü onayı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni iç ticaret genel müdürlüğü onayı gereği.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracatımız olumu sonuçlanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 07/03/2022 tarihin de ana sözleşme tadil metni oynalanmıştır,Yapılacak olan ilk genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Saygılarımzla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (KST Süre Uzatımı 2022-2026)..pdfEK: 2 İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Esas Sözleşme Değişikliği Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009104BIST