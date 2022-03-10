***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2022 17:39
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim (iç ticaret genel müdürlüğü onayı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni iç ticaret genel müdürlüğü onayı gereği.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan müracatımız olumu sonuçlanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 07/03/2022 tarihin de ana sözleşme tadil metni oynalanmıştır,Yapılacak olan ilk genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Saygılarımzla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (KST Süre Uzatımı 2022-2026)..pdf
EK: 2 İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Esas Sözleşme Değişikliği Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009104
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1893
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1964
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:05951,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,85
|Açılış
|: 951,45
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8166
|14,8382
|% 1,30
|
|Euro
|16,3893
|16,4497
|% 1,20
|
|Sterlin
|19,4251
|19,5226
|% 0,96
|
|Frank
|15,9004
|15,9962
|% 1,02
|
|Riyal
|3,9429
|3,9627
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|3,20
|
|Altın Gr.
|949
|949
|10,24
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,22
|