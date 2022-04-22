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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2022 16:24
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu (Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (KST Süre Uzatımı 2022-2026)..pdf
EK: 2 İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Esas Sözleşme Değişikliği Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022926


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