***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu (Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (KST Süre Uzatımı 2022-2026)..pdfEK: 2 İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Esas Sözleşme Değişikliği Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022926BIST