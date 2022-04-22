***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 16:24
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu (Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği (KST Süre Uzatımı 2022-2026)..pdf
EK: 2 İç Ticaret Genel Müdürlüğü - Esas Sözleşme Değişikliği Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022926
BIST
16:242.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,74
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
16:2414,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0521
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
16:2415,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
16:24917,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,08
|Açılış
|: 916,97
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler16:22
|TIRE
|13,90
|104.177.045
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.585.289
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.009.467
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.611.528
|% 9,64
|
|TDGYO
|7,79
|25.208.201
|% -8,24
|
|OLMK
|8,49
|39.638.650
|% -6,08
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|ATLAS
|1,49
|3.792.971
|% -5,10
|
|KRSTL
|7,53
|72.544.789
|% -4,92
|
|THYAO
|41,08
|5.206.891.864
|% 2,24
|
|ASELS
|28,22
|2.397.756.777
|% -1,05
|
|SISE
|18,36
|2.081.919.493
|% 0,44
|
|GARAN
|14,51
|1.957.490.186
|% 0,14
|
|PETKM
|10,65
|1.374.188.358
|% -0,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.306.701.997
|% -2,58
|
|ODAS
|2,64
|954.559.465
|% 4,35
|
|TSKB
|2,08
|495.930.761
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,30
|1.051.425.070
|% -0,93
|
|HALKB
|6,30
|926.209.646
|% 1,78
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7502
|14,7535
|% 0,35
|
|Euro
|15,9445
|15,9700
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,9305
|19,0255
|% -0,88
|
|Frank
|15,3725
|15,4651
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9207
|3,9404
|% 0,31
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-14,32
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,72
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,24
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,61
|