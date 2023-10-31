***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2023 tarih 15-2023 sayılı toplantısındaŞirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin arttırılarak 500.000.000 TL ye çıkarılması için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ve alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.Bilgilerinize sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212329BIST