***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.10.2023 15:15
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2023 tarih 15-2023 sayılı toplantısında
Şirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin arttırılarak 500.000.000 TL ye çıkarılması için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ve alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Bilgilerinize sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Artırımı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212329
BIST