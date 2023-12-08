***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.12.2023 11:24
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve Esas sözleşme Madde-6 Tadiline İlişkin T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.11.2023
Ek Açıklamalar
23.11.2023 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Şirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin, arttırılarak 500.000.000 TL ye çıkarılması için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadili, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayı için gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir.
T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvurumuz, 01.12.2023 tarihinde onaylanmış ve 08.12.2023 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Madde-6 (Spk -Tic.Bakanlığı Onaylı).pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223949
BIST