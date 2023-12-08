***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve Esas sözleşme Madde-6 Tadiline İlişkin T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.11.2023Ek Açıklamalar23.11.2023 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Şirketimiz 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin, arttırılarak 500.000.000 TL ye çıkarılması için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadili, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayı için gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir.T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvurumuz, 01.12.2023 tarihinde onaylanmış ve 08.12.2023 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Madde-6 (Spk -Tic.Bakanlığı Onaylı).pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223949BIST