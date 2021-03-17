***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.03.2021 14:36
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-1153 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918750
BIST
15:511.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.566
15:517,5171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
15:518,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
15:51418,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,47
|Açılış
|: 418,38
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EUHOL
|3,63
|20.858.671
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|34.826.606
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|19.745.087
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.934.892
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|530.073.316
|% 9,98
|
|DAGI
|2,91
|35.451.679
|% -8,20
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,20
|1.893.825
|% -5,82
|
|ACSEL
|23,56
|10.841.258
|% -5,68
|
|SISE
|7,94
|1.367.190.461
|% 1,66
|
|GARAN
|8,81
|1.040.692.035
|% -0,56
|
|THYAO
|14,63
|1.009.214.124
|% -0,75
|
|KCHOL
|24,36
|768.767.098
|% 3,75
|
|KARSN
|4,46
|732.154.363
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,21
|441.357.852
|% -1,78
|
|SISE
|7,94
|1.367.190.461
|% 1,66
|
|KARSN
|4,46
|732.154.363
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,71
|383.275.904
|% 0,00
|
|GARAN
|8,81
|1.040.692.035
|% -0,56
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5117
|7,5171
|% 0,43
|
|Euro
|8,9492
|8,9576
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4231
|10,4753
|% 0,49
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9995
|2,0095
|% 0,45
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.824
|1,00
|
|Tam
|2.771
|2.841
|0,07
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|0,03
|
|Çeyrek
|672
|687
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:03USAK
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 500, 081 adet işlem
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16:01FORMT
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 789 adet işlem
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 28 kaybederek (% -0.31 ) 1, 360
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FROTO, TRILC, ULAS, BRMEN, UMPAS, EUHOL, SEYKM
-
16:00
KSTUR, ARMDA, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında