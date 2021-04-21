***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.04.2021 10:27
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929851
BIST
10:291.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.353
10:298,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:299,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:29466,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,75
|Açılış
|: 466,57
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.151.651
|% 9,52
|
|FENER
|34,80
|53.191.199
|% 8,75
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.923.726
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|SEYKM
|20,42
|1.962.966
|% -8,92
|
|ANELE
|4,51
|27.138.083
|% -8,89
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,52
|276.322.448
|% -0,76
|
|GARAN
|7,00
|192.535.263
|% -1,27
|
|EREGL
|18,24
|141.915.002
|% 0,05
|
|KRDMD
|7,28
|98.055.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,07
|90.460.535
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,07
|90.460.535
|% -2,36
|
|PETKM
|6,52
|276.322.448
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,84
|65.391.433
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,36
|39.069.459
|% -6,85
|
|GARAN
|7,00
|192.535.263
|% -1,27
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1488
|% 0,51
|
|Euro
|9,7948
|9,8030
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2779
|11,3344
|% 0,07
|
|Frank
|8,8291
|8,8823
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1603
|2,1712
|% 0,22
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,47
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,21
|