***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.07.2023 15:55
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 03.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18109 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163822
BIST
'
18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0680
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
18:0528,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1909
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
18:051.600,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.603,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.613,34
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9189
|25,9731
|% 0,33
|
|Euro
|28,2320
|28,3249
|% 0,68
|
|Sterlin
|32,8046
|32,9692
|% 0,12
|
|Frank
|28,7973
|28,9708
|% -0,01
|
|Riyal
|6,8917
|6,9262
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.603
|4,60
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.142
|5.305
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.579
|2.652
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,09
|19,12
|0,15
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem