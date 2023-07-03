***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa istanbul Başkanlığı'nın 03.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18109 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163822BIST