***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.02.2024 16:17
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 21.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24084 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251057
BIST
'
17:359.275
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -69,65
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3531,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0939
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3533,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0994
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:352.022,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,12
|Açılış
|: 2.021,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VESTL
|91,30
|3.372.636.265
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.969.248
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KFEIN
|171,80
|127.963.997
|% 9,99
|
|KRONT
|23,78
|129.386.066
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|314.773.313
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|240.644.154
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|340.472.745
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.433.228
|% -9,95
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|MIATK
|74,75
|9.293.258.379
|% 8,57
|
|THYAO
|278,75
|7.791.516.372
|% -0,89
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|KONTR
|285,75
|5.692.742.810
|% 7,73
|
|ZOREN
|6,03
|2.471.809.357
|% 2,38
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|EKGYO
|10,68
|2.565.597.560
|% -1,02
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.954.559.605
|% 5,50
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9987
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5276
|33,5638
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,0136
|39,2093
|% 0,28
|
|Frank
|35,0843
|35,2956
|% 0,43
|
|Riyal
|8,2419
|8,2832
|% 0,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 24 kaybederek (% -1.03 ) 9, 846
-
17:48
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KAPLM, BAYRK
-
17:48XU100
Endeks 9, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 130, 406.00 milyon TL de
-
17:48SILVR
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 950 adet işlem
-
17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem