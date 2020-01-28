***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde bölüm sorumlusu olarak Sn. Caner SALOR görevlendirilmiştir. Saygılarımızla. Yatırımcı İlişkileri Bölüm SorumlusuCaner SALOR Tel : 0 352 321 40 61 Faks : 0 352 321 40 67 E-posta : caner.salor@lukskadife.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814831BIST