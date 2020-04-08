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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2020 21:38
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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket yönetim kurulumuzun almış olduğu karara göre
Dünyada ve ülkemizde salgın haline gelen Covid-19 pandemisi nedeniyle iç ve dış piyasalarda ki satışların düşmesi, mevcut siparişlerin iptal veya erteleme durumlarının oluşması sebebiyle firmamızın faaliyetlerinin minimum düzeye indirilerek kısa çalışma ödeneğine müracaat edilmesine toplantıya  katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836728


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