***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuzun almış olduğu karara göreDünyada ve ülkemizde salgın haline gelen Covid-19 pandemisi nedeniyle iç ve dış piyasalarda ki satışların düşmesi, mevcut siparişlerin iptal veya erteleme durumlarının oluşması sebebiyle firmamızın faaliyetlerinin minimum düzeye indirilerek kısa çalışma ödeneğine müracaat edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836728BIST