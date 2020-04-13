***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 08:59
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulunun aldığı karara göre
Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verdiğimiz üretim faaliyetlerimize, müşterilerimizin taleplerini karşılamak üzere, haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil düzeninde en az sayıda personel çalıştırarak 13.04.2020 Pazartesi günü tekrar başlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837338
BIST
11:4996.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 57,63
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
11:496,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0642
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:497,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0786
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
11:49367,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,89
|Açılış
|: 367,37
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.312.255
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.888.257
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.250.969
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.785.342
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|776.126.322
|% 3,88
|
|PGSUS
|54,95
|459.084.024
|% 7,85
|
|GARAN
|8,53
|333.130.755
|% -1,16
|
|ASELS
|25,04
|160.732.334
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,58
|145.023.978
|% 6,51
|
|THYAO
|10,18
|776.126.322
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,00
|73.467.717
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|114.084.923
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|33.136.682
|% 3,23
|
|GSRAY
|2,59
|120.182.909
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4397
|8,4820
|% 1,49
|
|Frank
|6,9748
|7,0168
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7941
|1,8031
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,41
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.355
|2.410
|30,70
|
|Tam
|2.421
|2.481
|35,40
|
|Yarım
|1.177
|1.207
|15,40
|
|Çeyrek
|591
|604
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,35
|
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