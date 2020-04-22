***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 20:34
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen "Kısa Çalışma Ödeneği" talebimizin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839969
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
18:056,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5635
En Yüksek
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|: -0,13%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5450
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|Açılış
|: 385,59
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
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386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6264
|% 0,41
|
|Frank
|7,1588
|7,2020
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|28,83
|
|Altın Gr.
|385
|385
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.533
|49,10
|
|Tam
|2.536
|2.599
|50,30
|
|Yarım
|1.236
|1.268
|24,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,06
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|B. Petrol
|20,46
|20,46
|1,13
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