***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen "Kısa Çalışma Ödeneği" talebimizin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839969BIST