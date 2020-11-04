***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 09:36
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin temel değerleri içinde olan sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, bu sayede sanayide çevre dostu çözümler üretmek, bunun yanında ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmak ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerini azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde N30 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan fabrika binamıza çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması konusunda karar almıştır.
Yapılan piyasa araştırması ve satın alma pazarlık görüşmeleri sonucunda 1.150.000 USD bedel ile ‘Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri' firması ile çalışılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca bu kapsamda 2.495 kWp kapasiteli GES yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda bulunulmasına da karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve değerli ortaklarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886015
BIST
11:321.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:328,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0813
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5255
En Düşük
8,3862
11:329,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0837
|Açılış
|: 9,9150
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|Önceki Kapanış
|: 9,9900
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9,9395
En Düşük
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11:32517,12
En Yüksek
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|Açılış
|: 517,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:32
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.144.616
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|HALKB
|5,08
|473.397.777
|% 3,89
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|TSKB
|2,20
|409.320.066
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.164.528.612
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|321.234.654
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|421.686.516
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,05
|389.388.799
|% 1,25
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4863
|8,4925
|% 0,97
|
|Euro
|9,9166
|9,9251
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,9532
|11,0081
|% 0,37
|
|Frank
|9,2483
|9,3040
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2578
|2,2692
|% 1,06
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-15,55
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|0,00
|
Seans Raporu
11:32
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11:44RAYSG
Yüzde 5.67 oranında artışla 19.21 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 166 adet işlem
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11:42DYOBY
Yüzde 5.77 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 033 adet işlem
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 280
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11:41XU100
Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de
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11:39DOAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 18.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 359 adet işlem