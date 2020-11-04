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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.11.2020 09:36
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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

    Şirketimizin temel değerleri içinde olan sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, bu sayede sanayide çevre dostu çözümler üretmek, bunun yanında ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmak ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerini azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmesi amacıyla, Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde N30 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan fabrika binamıza çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı yapılması konusunda karar almıştır.
    Yapılan piyasa araştırması ve satın alma pazarlık görüşmeleri sonucunda 1.150.000 USD bedel ile ‘Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri' firması ile çalışılmasına karar verilmiştir.  
    Ayrıca bu kapsamda 2.495 kWp kapasiteli GES yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda bulunulmasına da karar verilmiştir. 
Kamuoyuna ve değerli ortaklarımıza saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886015


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