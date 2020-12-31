***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 13:27
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, verimlilik artırıcı projeleri kapsamında başlatmış olduğu 'Sıcak Yüzeylerde İzolasyon Uygulaması Verimlilik Artırıcı Projesi', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler kapsamına alınmıştır.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896017
BIST
14:481.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:487,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:489,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0354
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:48453,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,69
|Açılış
|: 453,15
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.302.421
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.728.677
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.363.044.159
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,92
|1.142.871.773
|% -8,85
|
|GARAN
|10,32
|775.482.705
|% -0,48
|
|AFYON
|5,14
|449.922.358
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,87
|367.554.528
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,14
|278.753.767
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|324.641.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|178.798.790
|% -1,11
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4099
|7,4167
|% 0,45
|
|Euro
|9,0898
|9,1063
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1229
|10,1737
|% 0,99
|
|Frank
|8,4126
|8,4633
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,75
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,18
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|49,48
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|23,94
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,96
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|-0,41
|
Seans Raporu
14:46
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15:02XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 15, 571.00 milyon TL de
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14:59NIBAS
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 215 adet işlem
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14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, SISE
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14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 26 kaybederek (% -0.24 ) 1, 330
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, TKNSA, CRFSA, ETYAT, PSDTC, PSDTC, PSDTC, KRONT, TGSAS, OYAYO