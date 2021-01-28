***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 13:08
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında Büküm makinesi (240.000 USD) ve Katlama makinesi (70.000 USD) alınmasına karar verilmiştir.
Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) kapsamındadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905290
BIST
13:241.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.479
En Düşük
1.431
13:247,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
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|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3870
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7,4312
En Düşük
7,3569
13:248,9302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 8,9100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
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|Açılış
|: 436,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:24
|PKENT
|1.386,00
|2.338.759
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,69
|69.278.435
|% 9,37
|
|POLTK
|405,00
|45.161.758
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,24
|1.205.185.304
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,36
|1.125.801.404
|% 0,43
|
|ODAS
|3,80
|736.306.670
|% -3,06
|
|KOZAL
|113,70
|731.513.771
|% 0,18
|
|KRDMD
|6,54
|710.360.525
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,36
|1.125.801.404
|% 0,43
|
|TSKB
|1,80
|465.083.970
|% 0,56
|
|ODAS
|3,80
|736.306.670
|% -3,06
|
|YKBNK
|2,91
|465.104.361
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,38
|219.356.729
|% 0,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3585
|7,3652
|% -0,66
|
|Euro
|8,9245
|8,9302
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,0134
|10,0637
|% -0,97
|
|Frank
|8,2387
|8,2884
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% -0,73
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-12,84
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-6,21
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|