***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLüks Kadife Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtildiği üzere organizasyonel yapılanma kararı almıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Sürdürülebilirlik Komitesi ( ÇSY komitesi)· Mehmet Soyarıcı (Yönetim Kurulu Üyesi)· Ali Rıza Hasoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)· İlker Özdemir (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)· Hasan Yurdakul (Üretim Müdürü)Sürdürülebilirlik Birimi ( ÇSY çalışma birimi)· Hacı Ali Uluer ( İnsan Kaynakları Şefi)· Oğuz Güven (Kalite Güvence Sorumlusu)· Mehmet Dursun (Bakım ve Enerji Şefi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912318BIST