***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 09:22
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2021 tarihinde aldığı karar ile 2020 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına ilişkin ödeme takvimi belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918937
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:057,4734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5051
En Düşük
7,4668
18:058,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0095
En Düşük
8,9545
18:05422,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,71
|Açılış
|: 422,26
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
420,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|10,20
|86.139.823
|% 7,44
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,15
|37.407.469
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,80
|693.579.209
|% 0,00
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,15
|37.407.469
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,80
|693.579.209
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4686
|7,4791
|% -0,22
|
|Euro
|8,9565
|8,9721
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4342
|10,4866
|% 0,01
|
|Frank
|8,0846
|8,1333
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|5,87
|
|Altın Gr.
|422
|422
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|-0,36
|