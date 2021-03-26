***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 17:08
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında makine parkımızda ki tüm makinelerin yıllık olağan genel bakım ve revizyonları yapılacağından dolayı, Fabrikamız planlı duruşa geçecek olup üretime ara verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921067
BIST
17:031.385
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|: 1.409
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BIST En Aktif Hisseler17:01
|BJKAS
|6,93
|595.847.348
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.107.981
|% 9,99
|
|GARFA
|14,57
|8.247.571
|% 9,96
|
|IZFAS
|9,73
|20.121.754
|% 9,94
|
|AVOD
|9,49
|666.097.655
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|52.665.541
|% -7,14
|
|GARAN
|6,91
|2.630.262.718
|% -1,14
|
|VESTL
|38,28
|977.194.628
|% 3,18
|
|SISE
|7,34
|868.623.118
|% 1,66
|
|SASA
|45,04
|742.960.179
|% -0,71
|
|KRDMD
|6,69
|721.565.687
|% 3,56
|
|GARAN
|6,91
|2.630.262.718
|% -1,14
|
|SKBNK
|1,18
|209.984.887
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,80
|647.796.039
|% 6,44
|
|YKBNK
|2,18
|330.534.771
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|202.919.176
|% 0,72
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0063
|8,0114
|% 0,91
|
|Euro
|9,4529
|9,4723
|% 1,25
|
|Sterlin
|11,0263
|11,0816
|% 1,50
|
|Frank
|8,4879
|8,5390
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1315
|2,1422
|% 1,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
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