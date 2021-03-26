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***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 17:08



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında makine parkımızda ki tüm makinelerin yıllık olağan genel bakım ve revizyonları yapılacağından dolayı, Fabrikamız planlı duruşa geçecek olup üretime ara verilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921067


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Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
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