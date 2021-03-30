***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Ortaklarımızdan Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK kendi adına yapmış olduğu işlem ile 14.853 adet pay satışı gerçekleştirmiştir.Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Yılmaz KÜÇÜKÇALIK haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır.???İdari sorumluluğu olan kişiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar ilkesi gereği yapılan bu açıklamada yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921802BIST