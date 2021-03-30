***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 15:05
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Ortaklarımızdan Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK kendi adına yapmış olduğu işlem ile 14.853 adet pay satışı gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız olarak Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Yılmaz KÜÇÜKÇALIK haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır.???
İdari sorumluluğu olan kişiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar ilkesi gereği yapılan bu açıklamada yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921802
BIST
16:251.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:258,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1242
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:259,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0992
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:25450,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,83
|Açılış
|: 450,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ALCAR
|375,10
|113.826.765
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.623
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.764.110
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.438.207
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.884.082
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.331.097
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.170.848
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,80
|1.320.582.051
|% 6,92
|
|GARAN
|6,82
|1.300.740.515
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|775.125.031
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,92
|723.897.481
|% 0,73
|
|BJKAS
|7,49
|714.060.292
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,92
|775.125.031
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,23
|449.554.192
|% 3,36
|
|GARAN
|6,82
|1.300.740.515
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|236.540.437
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|166.307.891
|% -1,75
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3176
|8,3237
|% 1,51
|
|Euro
|9,7521
|9,7669
|% 1,03
|
|Sterlin
|11,3547
|11,4117
|% 1,02
|
|Frank
|8,7627
|8,8155
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2024
|2,2135
|% 1,14
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-30,49
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|7,00
|
|Tam
|2.962
|3.039
|2,92
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|1,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,83
|