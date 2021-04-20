***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 11:42
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929588
BIST
13:331.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,36
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:338,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:339,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:33461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:33
|INVEO
|111,90
|31.270.606
|% 9,92
|
|DESA
|15,29
|19.870.200
|% 6,18
|
|OYAYO
|8,03
|8.245.562
|% 5,80
|
|SONME
|37,74
|2.783.634
|% 5,60
|
|NTGAZ
|11,48
|20.735.865
|% 4,36
|
|FADE
|14,40
|23.888.816
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.195.239
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.675.527
|% -9,96
|
|QUAGR
|24,80
|240.393.505
|% -5,42
|
|TUREX
|13,23
|136.513.882
|% -6,10
|
|ODAS
|2,76
|117.668.015
|% -8,61
|
|PGSUS
|64,10
|91.716.636
|% -3,75
|
|MTRKS
|41,48
|82.943.423
|% -4,20
|
|ODAS
|2,76
|117.668.015
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,01
|35.478.596
|% -1,94
|
|PEKGY
|1,46
|34.848.476
|% -9,88
|
|BNTAS
|5,79
|74.251.277
|% -5,85
|
|HDFGS
|4,54
|46.023.054
|% -1,30
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1091
|8,1112
|% 0,28
|
|Euro
|9,7773
|9,7853
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,3090
|11,3657
|% 0,30
|
|Frank
|8,8238
|8,8770
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% 0,33
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,67
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|3,34
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|1,61
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|