***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFabrikamızda kullanmış olduğumuz mevcut büküm makinalarımızın daha düşük enerji tüketimi olan büküm makineleri ile değiştirilmesine ilişkin VAP-2021/05 nolu projemiz T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI / Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır, projenin tamamlanması ile enerji verimliliğimizin artması, maliyetlerimizin düşmesi sayesinde pazarda daha rekabetçi olacağımızı ve daha önemlisi ülkemiz ve dünyamız adına sürdürülebilirlik çalışmalarına şirketimizin vermiş olduğu katkılara devam edeceğimizi öngörmekteyiz.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934826BIST