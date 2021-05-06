***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 08:19
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fabrikamızda kullanmış olduğumuz mevcut büküm makinalarımızın daha düşük enerji tüketimi olan büküm makineleri ile değiştirilmesine ilişkin VAP-2021/05 nolu projemiz T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI / Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır, projenin tamamlanması ile enerji verimliliğimizin artması, maliyetlerimizin düşmesi sayesinde pazarda daha rekabetçi olacağımızı ve daha önemlisi ülkemiz ve dünyamız adına sürdürülebilirlik çalışmalarına şirketimizin vermiş olduğu katkılara devam edeceğimizi öngörmekteyiz.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934826
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
0
En Düşük
0
18:058,3271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
18:0510,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0419
En Düşük
9,9803
18:05479,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,30
|Açılış
|: 479,98
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
480,99
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3237
|8,3271
|% 0,16
|
|Euro
|10,0094
|10,0244
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,5327
|11,5905
|% 0,04
|
|Frank
|9,0792
|9,1339
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2124
|2,2235
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|6,34
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem