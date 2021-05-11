***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 13:20
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında 14 Set Büküm Makinesi alınmasına karar verilmiştir. (Yaklaşık yatırım tutarı 240.000 USD 'dir.)
Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları Yatırım Teşvik Belgesi ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP-2021/05) kapsamındadır.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936151
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1042
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3907
En Düşük
8,2733
12:3510,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0556
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1703
En Düşük
10,0522
12:35492,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 492,01
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
494,40
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3708
|8,3782
|% 1,19
|
|Euro
|10,1198
|10,1285
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,7496
|11,8085
|% 0,66
|
|Frank
|9,1848
|9,2401
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2183
|2,2294
|% 0,79
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-11,63
|
|Altın Gr.
|492
|492
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|0,82
|