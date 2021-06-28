***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 11:01
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında
- 1 Adet Tumbler Kurutma Makinesi alınmasına karar verilmiştir.
(Proforma Fatura Tutarı: 155.000 EUR)
Söz konusu yatırım harcamamız ile ürünlerimizin kalitesinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve pazarda rekabet açısından olumlu katkılar sağlayacağı beklentisi ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944396
BIST
14:271.354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,66
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
14:278,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:2710,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0136
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:27495,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,59
|Açılış
|: 495,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,20
BIST En Aktif Hisseler14:27
|TKURU
|271,00
|2.935.472
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|398.570.029
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.483.845
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.207.360
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.471.866
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|ALKA
|16,34
|14.140.066
|% -8,10
|
|THYAO
|13,35
|750.129.056
|% -3,68
|
|GARAN
|8,13
|618.100.635
|% -0,61
|
|KUTPO
|59,75
|398.570.029
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|387.595.059
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,30
|267.104.169
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,91
|387.595.059
|% -1,55
|
|GARAN
|8,13
|618.100.635
|% -0,61
|
|PEKGY
|1,02
|76.305.079
|% 3,03
|
|TSKB
|1,25
|92.380.332
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|149.434.213
|% -0,46
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7157
|8,7194
|% 0,42
|
|Euro
|10,3786
|10,3838
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0281
|12,0884
|% 0,02
|
|Frank
|9,4270
|9,4837
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3184
|2,3301
|% 0,37
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-5,79
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.326
|-30,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-30,92
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,96
|
|Çeyrek
|791
|809
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|-0,41
|