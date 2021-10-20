***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 21:29
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, sanayide çevre dostu çözümler üretmek, bunun yansıra ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmak ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmesi amacıyla başlatmış olduğu çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı tamamlanmış olup, devreye alınmıştır.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971620
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0858
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,1961
18:0510,7441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0820
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7178
18:05528,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 528,47
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
527,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2064
|9,2085
|% -0,92
|
|Euro
|10,7309
|10,7441
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,6959
|12,7595
|% -0,62
|
|Frank
|9,9778
|10,0379
|% -0,48
|
|Riyal
|2,4473
|2,4595
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|16,25
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,13
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
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17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem