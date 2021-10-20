***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, sanayide çevre dostu çözümler üretmek, bunun yansıra ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmak ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmesi amacıyla başlatmış olduğu çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali yatırımı tamamlanmış olup, devreye alınmıştır.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971620BIST